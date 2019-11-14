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Vali Deniz Bakan Ersoy ile Manisa yatırımlarını görüştü

Manisa Valisi Ahmet Deniz Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'u ziyaret ederek Sardes, Thyateira ve Aigai örenyerleri ile yeni İl Halk Kütüphanesine ilişkin yatırımları görüştü.

14.11.2019 10:16 | Son Güncelleme: 14.11.2019 10:21Vali Deniz Bakan Ersoy ile Manisa yatırımlarını görüştü
Valisi Ahmet Deniz Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'u ziyaret ederek Sardes, Thyateira ve Aigai örenyerleri ile yeni İl Halk Kütüphanesine ilişkin yatırımları görüştü.

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Murat Baybatur ve İl Kültür Turizm Müdürü İbrahim Sudak ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'u makamında ziyaret etti. Ziyarette Sardes, Thyateira ve Aigai örenyerleri ile yeni İl Halk Kütüphanesine ilişkin yatırımlar görüşüldü. Ziyarette Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'a Türkiye'nin en önemli antik şehirlerinden biri olan Sardes ve Thyateira örenyerlerinde ziyaretçi sayının arttırılması ve gelenlerin bu alanlarda daha fazla vakit geçirerek memnun ayrılmasını sağlamak amacıyla ziyaretçi karşılama merkezlerinin kurulması, turizm ajansları aracılığıyla bu alanların özellikle kültür ve inanç turizmi özelinde tanıtılmasına yönelik çalışmalar ile arkeolojik açıdan önemli olan Aigai Örenyerinde bulunan yapıların korunmasına dair proje hazırlanmasına ilişkin bilgi verildi.

Ziyarette ayrıca Manisa'ya yeni İl Halk Kütüphanesi yapımı ile ilgili Bakan Ersoy'dan destek istendi. - MANİSA

Milletvekili, Manisa, Güncel

Kaynak: İHA

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