Vali Deniz Bakan Soylu'nun video konferans toplantısına katıldı
Manisa Valisi Ahmet Deniz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında, video konferans sistemi ile gerçekleştirilen valiler toplantısına katıldı.
10.04.2020 10:19 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:19
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 81 il valisiyle video konferans sistemi üzerinden yaptığı toplantıya Manisa Valisi Ahmet Deniz de katıldı. Toplantıda, korona virüs (Covid-19) tedbirleri ele aldı. Toplantıda, korona virüs salgınındaki genel durum, salgınının önlenmesine yönelik alınan tedbirler, illerde gerçekleştirilen uygulamalar değerlendirildi. - MANİSA
Kaynak: İHA
Etiketler: Süleyman Soylu, Manisa, Güncel