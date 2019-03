Vali Deniz'den Eğitime Özel İlgi

Kaynak: İHA

Manisa Valisi Ahmet Deniz Sancaklıbozköy, Sancaklıiğdecik ve Karaoğlanlı mahallelerinde incelemelerde bulundu. Ziyaretlerinde özellikle okullardaki çocuklarla yakından ilgilenen Vali Deniz çocuklara kitap dağıtarak kitap okumanın öneminden bahsetti.Vali Ahmet Deniz incelemelerde bulunmak üzere Sancaklıbozköy Mahallesine ziyarette bulundu. Manisa Sancaklı Bozköy Mahallesine giden Vali Deniz, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, İlçe Müdürleri, Okul Müdürü Mutlu Güneş, Mahalle Muhtarı Kadir Dalgın tarafından karşılandı.Mahalle kahvehanesinde bir süre vatandaşlar ile sohbet eden ve daha sonra mahalledeki ilköğretim okuluna geçen Vali Deniz, Okul Müdürü Mutlu Güneş'ten okul hakkında bilgi aldı. Anasınıfı öğrencileri tarafından çiçekle karşılanan Vali Deniz, anaokulunda incelemelerde bulundu. Ders gören anasınıfı öğrencileri ile sohbet eden Vali Deniz, öğrencilere kitap ve çeşitli hediyeler dağıttı.Vali Deniz minik yazarı tebrik ettiSancaklıbozköy 75. Yıl İlköğretim okulu ve ortaokulu dersliklerini de gezerek, öğrenciler ile sohbet eden Vali Deniz, öğrencilere kitap okumanın önemini hatırlattı ve çok kitap okumalarını istedi. Her sınıfa yaş gruplarına göre kitap hediye eden Vali Deniz'e, 8. sınıf öğrencileri de kendi yapmış oldukları yapboz tabloyu hediye etti.Ziyarette 8. sınıf öğrencisi Sude Büyük de yazmış olduğu kitabını Vali Deniz'e hediye etti. Yazdığı kitap nedeniyle, Sude Büyük'ü tebrik eden Vali Deniz, çok okumasını ve kendini geliştirerek çalışmalarına devam etmesini istedi.Şehzadeler Halk Eğitim Müdürlüğünce okulda bulunan yetişkin okuma yazma kursunu da ziyaret eden ve kurs hakkında Şehzadeler Halk Eğitim Müdürü Orhan Çelik'ten bilgi alan Vali Deniz kursiyerleri tebrik ederek başarılar diledi.Vali Deniz Kodlama Atölyesini açtıİlçe Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü destekleri ile kurulan, 8 bilgisayar ve 2 robotik kodlama ünitesi mevcut atölyede de incelemede bulunan Vali Deniz, 75. Yıl İlkokulunda eğitime hizmet verecek Kodlama Atölyesinin kurdelesini kesip açılışını yaptı. Geleceğin kodlama ile değer kazanacağını ifade eden Vali Deniz nitelikli eğitimin gereği olan her türlü çalışmaya önem verdiklerini vurguladı.Vali Deniz Sancaklıiğdecik MahallesindeVali Ahmet Deniz incelemelerde bulunmak üzere Sancaklı İğdecik Mahallesini de ziyaret etti. Beraberindeki heyetle birlikte mahalleye giden Vali Deniz vatandaşlar tarafından karşılandı. Mahalle kahvehanesinde vatandaşlar ile bir araya gelen Vali Ahmet Deniz vatandaşlar ile bir süre sohbet etti. Daha sonra Sancaklıiğdecik Hayrullah Divrik Ortaokuluna geçen Vali Deniz, ana sınıfı öğrencileri, Okul Müdürü Bahri Kasımoğlu ve Mahalle Muhtarı Yusuf Ziya Özel tarafından karşılandı.Hayrullah Divrik Ortaokulunda incelemelerde bulunan Vali Deniz, derslikleri gezip öğrenciler ile sohbet etti. Okumanın önemini vurgulayan Vali Deniz, 'En güzel hediye kitaptır' diyerek öğrencilere kitap hediye etti.Şehzadeler Halk Eğitim Müdürlüğü Giyim Kursunda da incelemelerde bulunan Vali Deniz, Halk Eğitim Müdürü Orhan Çelik'ten kurs hakkında bilgi aldı, kursiyerlerle sohbet etti. Yapılan çalışmaları beğendiğini ifade eden Vali Deniz, öğretmen ve kursiyerlere başarılar diledi.Vali Ahmet Deniz, ziyaret ettiği Sancaklıbozköy ve Sancaklıiğdecik mahallelerinde YİKOB tarafından yapılacak olan çok amaçlı iki salonun müjdesini verdi. Her iki mahallede bulunan vatandaşlar hem ziyaret, hem de verilen müjde nedeniyle Vali Deniz'e teşekkür etti.Sancaklıiğdecik'de Spor Sahası planlanan araziyi incelediVali Ahmet Deniz Sancaklıiğdecik'de spor sahası yapılması planlanan boş arazide incelemelerde bulundu. İl Gençlik ve Spor Müdürü Yunus Öztürk tarafından karşılanan Vali Deniz arazide yapılması planlanan spor sahası hakkında Öztürk'ten bilgi aldı.Vali Deniz son olarak, Karaoğlanlı Mahallesinde vatandaşlar ve esnaf ile bir araya geldi. Vali Deniz vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Vatandaşlar Vali Deniz'e ziyareti nedeniyle memnuniyetlerini ifade edip teşekkür etti. - MANİSA