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Vali Deniz'den İl Milli Eğitim Müdürü Dikici'ye 'hayırlı olsun' ziyareti

Manisa Valisi Ahmet Deniz, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici'yi makamında ziyaret ederek, yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

12.12.2019 15:41 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:46Vali Deniz'den İl Milli Eğitim Müdürü Dikici'ye 'hayırlı olsun' ziyareti
Valisi Ahmet Deniz, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici'yi makamında ziyaret ederek, yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

Milli Eğitim Müdürlüğü çalışmalarına ilişkin Müdür Dikici'den bilgi alan Vali Deniz daha sonra Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan müdür yardımcıları ve şube müdürleriyle birlikte bir toplantı gerçekleştirdi. Manisa'nın eğitim alanında ki başarısını daha üst seviyelere taşımanın en önemli hedef olduğunu bu kapsamda MANEP 2023 çatısı altında çocukların akademik, ve sanat alanlarında ki başarılarını arttırmak için projeler hazırlandığını belirten Vali Deniz, "Çocuklarımıza daha güzel bir gelecek hazırlamak için idareciler, öğretmenler ve veliler hep birlikte çalışacağız" dedi. - MANİSA

Mustafa Dikici, Deniz İl, Manisa, Güncel

Kaynak: İHA

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