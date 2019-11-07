Haberler » Güncel » Vali Deniz'den öğrencilere sigara uyarısı

Vali Deniz'den öğrencilere sigara uyarısı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileriyle bir araya gelen Manisa Valisi Ahmet Deniz, öğrencilere çok çalışıp, kitap okumalarını tavsiye ederken, başta sigara olmak üzere zararlı alışkanlıklardan uzak durmaları konusunda da uyarıda bulundu.

07.11.2019 00:47 | Son Güncelleme: 07.11.2019 00:52 Vali Deniz'den öğrencilere sigara uyarısı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileriyle bir araya gelen Manisa Valisi Ahmet Deniz, öğrencilere çok çalışıp, kitap okumalarını tavsiye ederken, başta sigara olmak üzere zararlı alışkanlıklardan uzak durmaları konusunda da uyarıda bulundu.

Manisa'nın Demirci ilçesinde gün boyu yoğun temaslarda bulunan Vali Ahmet Deniz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Demirci Eğitim Fakültesi kampüsünde öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilere kitap okumaları, çok çalışmaları, dünyadaki değişime ayak uydurarak geleceğe hazır olmaları tavsiyesinde bulunan Vali Deniz, sigara içen öğrencilere de sigarayı bırakma tavsiyesinde bulundu. Yapılan araştırmalarda uyuşturucu madde bağımlısı kişilerin tamamının sigara alışkanlığı ile ilk adımı attığının bilimsel araştırmalarla tespit edildiğini belirten Vali Deniz, sigaranın maddi ve manevi anlamda içen kişiye zararı olduğunu vurguladı.

Vali Deniz'e kampüs ziyaretinde İlçe Kaymakamı Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk ve Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ahmet Çetin de eşlik etti. - MANİSA

Manisa, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:41   DERBİDE UYGUNSUZ HAREKETLERDE BULUNAN TARAFTAR GÖZALTINA ALINDI
11:41   Kocaeli'deki 11 yıllık faili meçhul cinayet çözüldü
11:41   Kayıp kadını en son gören kişi çıkan iki kadın cinayetinin sanığı tutuklandı
11:40   Otizmli öğrencilerin yuhalanmasına soruşturma
11:40   Çocuklarını sokağa terk eden anne baba serbest
11:21   Adana'da 6 evden 100 bin liralık altın çalan 3 kız, defileye gider gibi hırsızlığa gitti
11:14   Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
11:06   Son dakika: Bakan Albayrak'tan dar gelirliye müjde: Kiradan daha ucuz maliyetle ev sahibi olunacak
10:55   Hırsızlık zanlısı kadından, gazetecilere tepki: Benim bu videom Maraş'ı sallar düdük
10:59   Emekliye ikinci tazminat hakkı!
7.11.2019 11:42:41