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Vali Deniz'den su tasarrufu çağrısı

Devlet Su İşleri (DSİ) 22. Şube Müdürlüğünü ziyaret eden Manisa Valisi Ahmet Deniz, vatandaşlardan şartlar ne olursa olsun suyun her zaman tasarruflu kullanılmasını istedi.

26.12.2019 11:56 | Son Güncelleme: 26.12.2019 12:01 Vali Deniz'den su tasarrufu çağrısı
Devlet Su İşleri (DSİ) 22. Şube Müdürlüğünü ziyaret eden Valisi Ahmet Deniz, vatandaşlardan şartlar ne olursa olsun suyun her zaman tasarruflu kullanılmasını istedi.

Vali Ahmet Deniz, DSİ 22. Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek Şube Müdürü Gazi Mutluoğlu'ndan kurum faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Ziyarette Şube Müdürü Mutluoğlu tarafından Vali Ahmet Deniz'e Marmara Gölü'nde geçen yıl yüzde 1,2 olan doluluk oranının şu an yüzde 7,2, Demirköprü Barajında yüzde -0,5 olan doluluk oranının şu an yüzde 0,7, Avşar Barajında yüzde 3 olan doluluk oranının şu an yüzde 11,6, Sevişler Barajında yüzde 40,2 olan doluluk oranının şu an yüzde 58,3, Buldan Barajındaki yüzde 7,9 olan doluluk oranının şu an yüzde 2,1 olduğu bilgisi verildi. Barajlardaki doluluk oranına bakılmaksızın vatandaşların gerek kişisel kullanımda gerekse tarımsal alanlarda suyu tasarruflu kullanması gerektiğini vurgulayan Vali Deniz, "Yapılan bilimsel çalışmalarda 2050'li yıllarda su sebebiyle savaşların çıkabileceği belirtiliyor. Böylesine önemli ve kıt bir kaynağın en tasarruflu şekilde kullanılması gerekli. Vatandaşlarımızın da bu noktada gerekli özeni göstereceğine inanıyorum" dedi. - MANİSA

Devlet Su İşleri, Manisa, Güncel

Kaynak: İHA

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