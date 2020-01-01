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Vali Deniz'den vatandaşlara yeni yılda kitap hediyesi

Manisa Valisi Ahmet Deniz, yılbaşında trafik uygulama noktalarını ziyaret ederek görev yapan personelin ve vatandaşların yeni yılını kutladı.

01.01.2020 02:10 | Son Güncelleme: 01.01.2020 02:16 Vali Deniz'den vatandaşlara yeni yılda kitap hediyesi
Valisi Ahmet Deniz, yılbaşında trafik uygulama noktalarını ziyaret ederek görev yapan personelin ve vatandaşların yeni yılını kutladı. Vali Deniz, yeni yılın ilk hediyesi olarak da kitap hediye etti.

Vali Ahmet Deniz, Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Seyfi Türkan eşliğinde Manisa-Akhisar yolu polis uygulama noktası ile Muradiye-Menemen yolu üzerindeki jandarma uygulama noktasında görevli emniyet ve jandarma ekiplerini ziyaret ederek çalışmaları yerinde izledi. Görevlilerin ve uygulama noktalarından geçen sürücülerin yeni yıllarını kutlayan Vali Deniz, okumanın önemine vurgu yaparak "Manisa Her Yerde Okuyor" kapsamında yeni yılın ilk hediyesi olarak vatandaşlara kitap hediye etti.

Kontrol noktalarında trafik ekipleri tarafından bilgilendirilen sürücülere hayırlı yolculuklar dileyerek kurallara uymalarını isteyen Vali Deniz, araçta bulunan çocuklara da oyuncak ve kitap hediye ederek trafik kurallarına uymaları konusunda ailelerini uyarmalarını istedi.

Barbaros Polis Merkezi Amirliği ve Jandarma Yunusemre Merkez Karakolunu da ziyaret eden Vali Ahmet Deniz, personel ile sohbet ederek yeni yıllarını kutladı.

Öte yandan Vali Deniz, 2019 yılının son günü esnafı ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı. Yeni yılın sağlıklı ve huzurlu geçmesini temenni eden Vali Deniz, esnafa hayırlı kazançlar da diledi. - MANİSA

Yunusemre, Manisa, Güncel

Kaynak: İHA

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