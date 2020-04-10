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Vali Deniz Emniyet teşkilatını kutladı

Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü nedeniyle İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy personeli ile birlikte Manisa Valisi Ahmet Deniz'i makamında ziyaret etti.

10.04.2020 11:29 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:29
Vali Deniz Emniyet teşkilatını kutladı
Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü nedeniyle İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy personeli ile birlikte Manisa Valisi Ahmet Deniz'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette kendilerini kabul ettiği için Vali Deniz'e teşekkür eden İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, 175 yıllık köklü bir kuruluş olan Türk Polis Teşkilatında hizmet vermekten gurur duyduklarını ifade etti.

Türk Polis Teşkilatının, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünü ve milletin huzurunu sağlamak için zaman, mekan mefhumu gözetmeksizin büyük bir özveriyle görev yaptığını belirten Vali Deniz, "Türk Polis Teşkilatımız, Dünyada örnek gösterilen kurumlarımızdan. Dürüst ve özverili çalışma anlayışıyla üstlendiği her görevi başarıyla yerine getiren emniyet mensuplarımız, son günlerde yaşadığımız Covid-19 salgını kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarının karşılanmasında da görev almış, vatandaşlarımıza karşı hoşgörülü, güler yüzlü ve yardımsever tavrıyla bir kez daha milletimizin gönlünde yer edinmiştir. Manisa'da birlikte görev yaptığımız Emniyet mensuplarımız başta olmak üzere tüm Türk Polis Teşkilatının 175 inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de sağlıklı bir ömür diliyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Ömer Uslusoy, Manisa, Polis, Güncel
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