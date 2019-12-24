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Vali Deniz Geleneksel Türk El Sanatlarını yerinde inceledi

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Yunusemre Belediyesi Mesir Tabiat Parkı 2. kısımdaki tesislerde verilen Geleneksel Türk El Sanatları Kurslarını ziyaret ederek, ortaya çıkan eserleri yerinde inceledi.

24.12.2019 16:49 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:54 Vali Deniz Geleneksel Türk El Sanatlarını yerinde inceledi
Valisi Ahmet Deniz, Belediyesi Mesir Tabiat Parkı 2. kısımdaki tesislerde verilen Geleneksel Türk El Sanatları Kurslarını ziyaret ederek, ortaya çıkan eserleri yerinde inceledi.

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi eşliğinde Yunusemre Belediyesi Mesir Tabiat Parkı 2. kısımdaki tesislerde verilen Geleneksel Türk El Sanatları Kurslarını ziyaret ederek kursiyerlerle sohbet etti. Vali Ahmet Deniz, Mesir Tabiat Parkı tesislerinde düzenlenen hat, ebru, çini tezhip, telkari, ney ve naht kurslarını da ziyaret ederek kursiyerlerle sohbet etti ve çalışmaları inceledi. Binlerce yıllık bir tarihin hafızası olan geleneksel Türk sanatlarının yaşatılmasının ve sonraki nesillere aktarılmasının önemine vurgu yapan Vali Deniz, "Geleneksel Türk sanatları, halkımızın üstün zekasını, estetiğini yansıttığı gibi sanatçısının iç dünyasını, yaşadığı hayatın izlerini de aktaran bir araçtır. Bir topluma ait kültürün canlı belgeleri de yaşattığı sanat eserleridir. Bu sebeple geleneksel sanatların devamını sağlayan kursları önemsiyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Mehmet Çerçi ziyarette, açılan kurslarda toplam 50 kursiyerin eğitim gördüğünü, ücretsiz olarak verilen kursların herkese açık olduğunu ayrıca belediyenin kurslar için ücretsiz ulaşım olanağı da sağladığı bilgisini verdi. - MANİSA

Mehmet Çerçi, Yunusemre, Manisa, Güncel

Kaynak: İHA

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