Vali Deniz, görev başındaki personelin bayramını kutladı

Manisa Valisi Ahmet Deniz, kent genelinde maske takma zorunluluğuna uymayan 250 kişiye 172 bin liralık idari para cezası kesildiğini söyledi.

24.05.2020 21:47 | Son Güncelleme: 24.05.2020 21:52
Manisa Valisi Ahmet Deniz, kent genelinde maske takma zorunluluğuna uymayan 250 kişiye 172 bin liralık idari para cezası kesildiğini söyledi.
Vali Deniz, ilk olarak Manisa- Akhisar yolu üzerindeki polis uygulama noktasını ziyaret etti. Burada emniyet personeliyle bayramlaşıp sohbet eden Deniz, daha sonra uygulama noktasında durdurulan sürücülerin de bayramını kutladı.
Polis uygulama noktasında ekiplerle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Laleli Parkı'na geçen Vali Deniz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında saat 20.00'ye kadar sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlarla da sohbet edip, bayramlarını kutladı.
Manisa'da bütün acil çağrıların "112" çatısı altında toplandığı Acil Çağrı Merkezine de giden Vali Deniz, bayramda vatandaşların acil çağrılarını kabul eden merkez çalışanlarıyla da bayramlaştı.
Buradan Manisa-Menemen yolundaki jandarma uygulama noktasına geçen Vali Deniz, görev başındaki jandarma personelinin bayramını kutlayıp bir süre sohbet etti.
Vali Deniz, gazetecilere yaptığı açıklamada alışılagelmişin dışında bir bayram yaşandığını belirterek, "Geçmişteki güzel bayramları benzerini gelecekte yaşayabilmemiz için lütfen alınan tedbirlere uyalım. Evimizde kalalım, kontrollü sosyal hayata özen gösterelim. Bundan sonraki yaşamımız kontrollü bir sosyal hayat olmalı. Aşı bulununcaya kadar, vatandaşlarımızı tedbirleri sıkı tutmalarını vurguluyoruz." dedi.
İl genelinde Kovid-19 tedbirlerine değinen Vali Deniz, Manisalıların tedbirlere büyük ölçüde uyduğuna dikkati çekerek, vatandaşlara hassasiyetleri için teşekkür etti.
Deniz, kentte Kovid-19 vakalarının ülke genelinde seyrine paralel olarak azaldığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:
"Ülke genelinde yeni vakalar azaldığı gibi Manisa'da da aynı durumu gözlüyoruz. Ancak tehdit devam ediyor, virüs ortadan kalkmadıkça bizim tehditleri üst düzeyde tutmamız gerekiyor. Manisa olarak 12 ilçemizde 72 bulvar ve caddede maske takma zorunluluğu getirdik. Buradaki amacımız özelikle kalabalık yerlerde virüsün bulaşmasını engellemek. Bu cadde ve bulvarlardaki tedbirlerimizi de sıkı bir şekilde denetliyoruz. Şu ana kadar, belirlenen caddelerde maske takmadığı için 250 vatandaşımıza 172 bin lira ceza verildi. Sokağa çıkma kısıtlamasını da sıkı denetliyoruz. İlk kısıtlama gününden bu yana kısıtlamayı ihlal eden 3 bin civarında vatandaşımıza yaklaşık 4 milyon lira para cezası uyguladık. Ama biz kimseye para cezası vermek istemiyoruz, bunu severek yapmıyoruz." Vali Deniz, görev başındaki personelin bayramını kutladı

Kaynak: AA

Etiketler: Akhisar, Manisa, Güncel, Haber

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