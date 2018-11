12 Kasım 2018 Pazartesi 20:47



Vali Deniz göreve 'Bismillah' diyerek başladı Batman Valiliğinden Manisa Valiliğine atanan Ahmet Deniz Manisa'daki görevine başladı"Bir değil, beş çalışmamız lazım, niye? Çünkü bu toprakları vatan yapan değerlerimiz var. Vatan için şehadete yürüyen yiğitler ve kahramanlar var. Onların haklarını biz başka türlü ödeyemeyiz""Biz idarecilerimizin karnesi görev yaptıktan sonra alacağımız hayır dualardır""Okullarımızda nitelikli eğitimi daha yukarıya taşıma sorumluluğumuz var. Bunu da hep beraber yapacağız"MANİSA - Son Valiler Kararnamesi ile Batman Valiliğinden Manisa Valiliğine atanan Ahmet Deniz, Manisa'ya gelerek göreve başladı. Resmi karşılamanın ardından makama çıkan Vali Deniz 'Bismillah' diyerek oturduğu makamında basın mensuplarına Manisa için yapacakları çalışmaları anlattı. Manisa Valiliğine atanan Ahmet Deniz eşi Olcay Deniz ile birlikte Manisa Valiliği önünde düzenlenen törenle karşılandı. Vali yardımcıları, askeri erkan, belediye başkanları ve daire müdürleri tarafından karşılanan Vali Deniz, makamındaki ilk imzasını da 'Bismillah' diyerek attıktan sonra görevine başladı.Göreve başlamasını ardından yerel ve ulusal basın mensuplarına Manisa için yapacakları çalışmaları anlatan Vali Deniz, Dalaman kaymakamlığının ardından 29 yıllık meslek hayatında ikinci kez Ege Bölgesinde görev yapacağını kaydederek, "Manisa Türkiye 'nin çok önemli vilayetlerinden bir tanesi. Bir taraftan sanayi şehri, bir taraftan tarım şehri, bir taraftan da gerçek anlamda turizm şehri olabilecek bir potansiyele sahip. Zaten geçmişine baktığımız zaman Kanuni'nin, Fatih 'in birçok şehzadenin yetiştiği, mührünü vurduğu bir imparatorluk şehri." dedi."Hedefler için bir değil beş çalışacağız"Türkiye'nin hedefleri olan bir ülke olduğunu hatırlatan Vali Deniz, "Türkiye son yıllarda çok hızlı bir gelişim ve dönüşüm sürecine girdi. Eski Türkiye değil, Rabbimize şükürler olsun. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok mesafe aldık. Bu mesafeyi alırken bazı güçleri de rahatsız ediyor mu, ediyor. Bu da bir gerçek. Bunun için sorumluluğumuz daha fazla. Bu ülkeyi daha da ileriye götürebilmek için 2023, 2053, 2071 hedeflerine ulaşabilmek için biz de Manisa olarak yapmamız gereken ne varsa onu yapmamız lazım. Bir değil, beş çalışmamız lazım, niye? Çünkü bu toprakları vatan yapan değerlerimiz var. Vatan için şehadete yürüyen yiğitler ve kahramanlar var. Onların haklarını biz başka türlü ödeyemeyiz. Hangi işi yaparsak yapalım halkın yüreğine dokunmayan, halkın desteğini almayan bir işi biz başarılı olarak addetmeyiz. Biz idarecilerin karnesi görev yaptıktan sonra alacağımız hayır dualarıdır." diye konuştu.Manisa'nın tarım ve turizmin yanı sıra önemli bir sanayi şehri olduğunu kaydeden Vali Deniz, "Biz bundan sonra katma değeri yüksek ürünleri bu şehirde nasıl yapabilirizin derdinde olacağız. Bu şehrin potansiyeli var, altyapısı var. Buna çok müsait bir şehir. Tarım zaten vazgeçilmez bir değer. Çin 'in, Hindistan 'ın geliri arttığı müddetçe tarıma her zaman ihtiyaç olacak, gıdaya ihtiyaç olacak. Onun için Manisalılar şanslı. Onun yanında önemsediğimiz turizm var. Mutlaka ve mutlaka Manisa'nın turizm değerlerini, güzel destinasyonlarını hep beraber hem tanıtımda hem yatırımda ön plana çıkarmayı düşünüyoruz. Okullarımızda nitelikli eğitimi daha yukarıya taşıma sorumluluğumuz var. Bunu da hep beraber yapacağız. Okul öncesinden başlayarak yapacağız. Okul öncesinde okullaşma oranımız yüzde 70'ler civarında. İlk etapta bunu yüzde yüzlere çıkaracağız. En önemsediğim konulardan bir tanesi okul öncesi eğitim." şeklinde konuştu.Vali Deniz Manisa eski Valisi Mustafa Hakan Güvençer 'e de teşekkür ederek, açıklamasının ardından basın mensuplarıyla tek tek tokalaşarak makamdan uğurladı.