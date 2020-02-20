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Vali Deniz ilçelerin sorunlarını yerinde tespit ediyor

Manisa Valisi Ahmet Deniz Sarıgöl ilçesinde mahalle muhtarları toplantısı öncesi kaymakamlığı ziyaret ederek ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

20.02.2020 15:10 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:10Vali Deniz ilçelerin sorunlarını yerinde tespit ediyor
Valisi Ahmet Deniz ilçesinde mahalle muhtarları toplantısı öncesi kaymakamlığı ziyaret ederek ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sarıgöl Konağı önünde Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan ile daire amirleri tarafından karşılanan Manisa Valisi Ahmet Deniz'e iki öğrenci tarafından çiçek takdim edildi. Vali Deniz kendisine çiçek takdim eden çocuklarla yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti.

Vali Ahmet Deniz, daha sonra Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan'ın makamını ziyaret ederek ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Manisa Valisi Ahmet Deniz burada yaptığı açıklamada, "İlçelerin sorunlarını, yapılan yatırımların incelenmesi, mahallelerin eksikleri ve diğer yapılması gereken hizmetler için mahalle muhtarlarımızın da katıldığı geniş çaplı toplantı yapacağız. İlçenin sorunları masaya yatırılacak. Bu tür toplantıları her ilçemizde ayda bir yapmaktayız." dedi.

Kaymakam Arıkan'ın makamındaki buluşmanın ardından Sarıgöl Belediyesi Konferans Salonunda, Manisa Valisi Ahmet Deniz'in başkanlığında Manisa'daki kurum müdürleri, ilçe daire müdürleri ve Manisa Büyükşehir Belediyesi daire müdürlerin katılımıyla 35 mahallenin muhtarıyla toplantı gerçekleştirildi. - MANİSA

Ali Arıkan, Hükümet, Sarıgöl, Manisa, Güncel

Kaynak: İHA

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