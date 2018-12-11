Vali Deniz'in Turgutlu Ziyareti

Manisa
Valisi Ahmet Deniz, Turgutlu
ilçesini ziyaret etti.
İlk olarak Kaymakam Uğur Turan
'ı ziyaret eden Vali Deniz, burada kaymakamlık çalışanları tarafından çiçekle karşılandı.
Kaymakam Turan'dan ilçe hakkında bilgi alan Deniz, daha sonra Belediye Başkanı Turgay Şirin
'i ziyaret etti, ardından Organize Sanayi Bölgesi
Yönetim Kurulu toplantısına katıldı.
Toplantının bitişinde Türkiye
Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Turgutlu İrtibat Bürosu ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Kültür ve Yardımlaşma Vakfı Turgutlu Şubesini de ziyaret eden Vali Deniz, şehit yakınları ve gazilerle bir süre sohbet etti.
Son olarak Vali Deniz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi, Celal Bayar Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu ile yapımına devam eden 15 bin 500 kişilik stadyum inşaatı ve Yıldırım Beyazıt
Spor Salonunu da gezerek Kaymakam Turan ve yetkililerden bilgi aldı.
Vali Deniz'e, İlçe Emniyet Müdürü Volkan Parıldar, İlçe Jandarma
Komutanı Muhammet Evren
, daire müdürleri ve vatandaşlar eşlik etti.
11 Aralık 2018 Salı 17:25