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Vali Deniz İzmir'de temaslarda bulundu

Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum Ege Bölgesi Çalıştayına katılmak üzere İzmir'e giden Manisa Valisi Ahmet Deniz bir dizi ziyaretlerde bulundu.

29.11.2019 15:46 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:51Vali Deniz İzmir'de temaslarda bulundu
Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum Bölgesi Çalıştayına katılmak üzere 'e giden Valisi Ahmet Deniz bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum Ege Bölgesi Çalıştayına katılmak üzere İzmir'e giden Manisa Valisi Ahmet Deniz, Devlet Su İşleri İzmir 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker'i, Karayolları İzmir 2. Bölge Müdürü Yakup Dost'u ve Maden Tetkik ve Arama Ege Bölge Müdürü Aytekin Türkel'i ziyaret etti.

Manisa'daki yatırımları konuştular

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Devlet Su İşleri İzmir 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker'i ziyaret etti. Manisa'daki yatırımların ele alındığı ziyarette Vali Deniz, Bölge Müdürü Eker ve personeline çalışmalarında başarılar diledi.

Karayolları İzmir 2. Bölge Müdürü Yakup Dost'u da ziyaret eden Vali Deniz, bölge müdürlüğünün çalışmaları hakkında bilgi alırken Manisa'daki yatırımları da değerlendirdi.

Vali Ahmet Deniz, İzmir temasları kapsamında Maden Tetkik ve Arama Ege Bölge Müdürlüğünü de ziyaret etti. Manisa'daki yatırımların ele alındığı ziyarette Vali Deniz, Maden Tetkik ve Arama Ege Bölge Müdürü Aytekin Türkel'den kurum ve çalışmaları hakkında bilgi alarak Bölge Müdürü Türkel ve ekibine çalışmalarında başarılar diledi. - MANİSA

Manisa, İzmir, Ege, Güncel

Kaynak: İHA

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