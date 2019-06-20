20.06.2019 11:44
Haberler»Güncel»Haber

Vali Deniz konuklarını ağırladı

Vali Deniz konuklarını ağırladı

Manisa Valisi Ahmet Deniz Yunusemre ilçesindeki mahalle muhtarları ile Eğitime Katkı ve Hizmet Derneği üyelerini ağırladı.

Manisa Valisi Ahmet Deniz Yunusemre ilçesindeki mahalle muhtarları ile Eğitime Katkı ve Hizmet Derneği üyelerini ağırladı.

Manisa Valisi Ahmet Deniz'e ziyaretler devam ediyor. Sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini ağırlayan Vali Deniz, STK'ları önemsediklerini ve çalışmalara imkanlar ölçüsünde destek vermeye devam ettiklerini söyledi.

Muhtarlardan Vali Deniz'e ziyaret

Yunusemre İlçesi Hafsa Sultan, Kale, Fatih, Yeni Mahalle, Fevzi Çakmak, Muradiye ve 50. Yıl Mahalle muhtarları Vali Ahmet Deniz'i ziyaret etti.

Görev yaptıkları mahallelerle ilgili yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren muhtarlar istek ve taleplerini de Vali Deniz'e iletti.

Muhtarların vatandaşla Devlet arasında bir köprü görevi yürüttüğünü ifade eden Vali Deniz, "Muhtarlarımız, köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol oynarken, çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel gereksinimlerinden biri olan katılımcılığın sağlanmasında da önemli bir görevi yerine getirmektedir. Muhtarlarımız, mahalle ve köylerde devletin gözü, kulağı, eli, ayağıdır. Sorumluluk alanlarınızda insanlara şefkatle yaklaşmalı, yaşanılan sorunlar için de ilgili kurumlarla görüşüp çözüm bulma konusunda yardımcı olmalısınız.Hep birlikte, gece gündüz demeden Devletimizin imkanlarını elimizden geldiği kadar vatandaşlarımıza hizmete dönüştürmek için çalışmalıyız." dedi.

Eğitime Katkı ve Hizmet Derneğinden ziyaret

Eğitime Katkı ve Hizmet Derneği Başkanı Prof. Dr. Sami İlker ve Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri de Vali Ahmet Deniz'i ziyaret etti.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Dernek Başkanı olan Prof. Dr. İlker, Manisalıların yardım yapma istekleri ve öğrencilerin maddi ihtiyaçlarına cevap vermek üzere 2011 yılında kurulan dernek çalışmaları hakkında Vali Deniz'e bilgi verdi.

Hayırseverlerle ihtiyaç sahibi öğrencileri buluşturan derneğin güzel ve hayırlı bir işe aracılık ettiğini belirten Vali Deniz, "Eğitimine devam eden ancak maddi zorluk çeken öğrencilerimize destek olmak, onların ihtiyaçlarını karşılamak hepimizin görevi. Yardımlaşma, ihtiyacı olana sahip çıkma toplumumuzun en önemli özelliklerinden birisi. Devletimiz, öğrencilerimize birçok imkan sunmakta ancak sivil toplum kuruluşlarının da bu anlamda katkısı çok önemli." diyerek ziyaret için teşekkür etti. - MANİSA
Kaynak: İHA
sivil,yunusemre,muhtarlar,manisa,Güncel

Son Dakika Haberleri
12:15Sineklik temizleyen kadın 8'inci kattan yere çakıldı
12:15Sel basan kıraathanede okey oynamaya devam ettiler
12:15'Üniversiteli çoban', koyun otlatırken roman yazdı
12:15flaş
12:15DHA İSTANBUL - BALYOZ DAVASI'NA BAKAN SAVCI VE HAKİMLERİN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ
12:14Yüzlerce öğrencinin 'en iyi projeleri' sergilendi
12:14SAMSUN Elektrik direği içinde sıkışan kedi kurtarıldı