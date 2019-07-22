Haberler» Güncel» Haber

Vali Deniz, şehit babası Osman Akoral' ı ziyaret etti

Manisa Valisi Ahmet Deniz ve eşi Olcay Deniz Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Manisa Şube Başkanı aynı zamanda şehit babası olan Osman Akoral ve ailesini ziyaret ederek bir süredir tedavi gören eşi Nurten Akoral'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

22.07.2019 10:31 Vali Deniz, şehit babası Osman Akoral
Manisa Valisi Ahmet Deniz ve eşi Olcay Deniz Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Manisa Şube Başkanı aynı zamanda şehit babası olan Osman Akoral ve ailesini ziyaret ederek bir süredir tedavi gören eşi Nurten Akoral'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Manisa Valisi Ahmet Deniz ve eşi Olcay Deniz, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç ve eşiyle birlikte Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Manisa Şube Başkanı aynı zamanda şehit babası olan Osman Akoral ve ailesini ziyaret ederek bir süredir tedavi gören eşi Nurten Akoral'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Deniz ve Eşi Olcay Deniz ziyarette Osman Akoral'ın torunlarına oyuncak hediye ederek aile fertleriyle sohbet etti.

Osman Akoral ve aile fertleri ziyaretten dolayı çok memnun olduklarını belirterek teşekkür etti. - MANİSA
Kaynak: İHA
Deniz İl, Türkiye, Manisa, Güncel

Son Dakika Haberleri
11:39   İzmirli iş adamı 3 sikke ile başladı, 11 bin 350 eserli koleksiyona ulaştı
11:39   Elazığ'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
11:39   Siirt İl Özel İdarespor'da transfer çalışmaları
11:38   İsrail, Doğu Kudüs'te yıkıma başladı
11:38   Güneş ışınlarının etkileri hakkında ne kadar bilgiliyiz?
11:37   "Türkiye, turizmde tarihi rekora koşuyor"
11:37   Kadınların gönüllü bisiklet eğitmeni oldular