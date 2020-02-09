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Vali Deniz, Somaspor-Batman Petrolspor maçını izledi

TFF 3. Lig 3. Grupta mücadele eden Somaspor ile Batman Petrolspor arasındaki müsabakayı Vali Ahmet Deniz de izledi.

09.02.2020 12:33 | Son Güncelleme: 09.02.2020 12:33Vali Deniz, Somaspor-Batman Petrolspor maçını izledi
TFF 3. Lig 3. Grupta mücadele eden Somaspor ile Petrolspor arasındaki müsabakayı Vali Ahmet Deniz de izledi.

TFF 3. Lig 3. Grupta zirve mücadelesi veren Somaspor sahasında Batman Petrolspor'u ağırladı. Maçı Vali Ahmet Deniz, Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, Gençlik ve İl Müdürü Yunus Öztürk, Soma Spor Kulüp Başkanı Mustafa Aydın, Batman Petrol Kulüp Başkan Yardımcısı Mustafa Balaban ve iki takımın taraftarları izledi. Karşılaşma öncesi iki kulübün soyunma odalarını ziyaret ederek futbolculara başarılar dileyen Vali Deniz, "Spor kardeşliktir, sevgidir. İki kardeş takımımız bugün sahada mücadele edecek. Bugün sonuç ne olursa olsun takımlarımızı güzel yerlerde görmeyi diliyoruz. Sahada hak eden kazansın" dedi.

Karşılaşma öncesi Batman Petrol Spor Kulüp Başkan Yardımcısı Mustafa Balaban tarafından Vali Deniz'e isminin yazılı olduğu forma hediye edildi. İki takım arasında oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi. - MANİSA

Türkiye Futbol Federasyonu, Batman Petrolspor, Batman, Spor

Kaynak: İHA

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