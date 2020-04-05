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Vali Deniz tüm vatandaşların yasak ve tedbirlere uymasını istedi

Manisa Valisi Ahmet Deniz, korona virüs tedbirlerini kaymakamlar ve kurum müdürleri ile video konferans yoluyla değerlendirdi.

05.04.2020 21:24 | Son Güncelleme: 05.04.2020 21:24
Vali Deniz tüm vatandaşların yasak ve tedbirlere uymasını istedi
Manisa Valisi Ahmet Deniz, korona virüs tedbirlerini kaymakamlar ve kurum müdürleri ile video konferans yoluyla değerlendirdi. Vatandaşlardan da yasak ve tedbirlere uymalarını isteyen Vali Deniz, tüm bu alınan tedbir ve yasakların vatandaşların sağlığını korumak için olduğunun altını çizdi.

Vali Ahmet Deniz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kaymakamlar ve ilgili kurum müdürleri tarafından, korona virüsün yayılmasını önlemek üzere ilçelerde alınan tedbirlerin uygulamaları hakkında bilgi verilirken alınacak yeni tedbirler de görüşüldü.

Vali Deniz, sosyal hareketliliği azaltmak için birçok önlem alındığını belirterek tedbir ve yasakların uygulanması hususunda hassasiyet gösterilmesini, vatandaşların sosyal mesafe, sosyal izolasyon ve zorunlu olmadıkça evden çıkılmamasının önemine ilişkin bilgilendirilmesini istedi. 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlardan sonra 01.01.2000 sonrası doğan çocuk ve gençlere de sokağa çıkma yasağı getirildiğini söyleyen Vali Deniz, "Tüm vatandaşlarımızdan yasak ve tedbir kararlarına uymalarını istiyoruz. Kolluk kuvvetlerimiz bu konuda gerekli denetimleri yaparak yasaklara aykırı hareket edenlere idari ceza işlemi uyguluyor. Toplum sağlığı söz konusu bu sebeple herhangi bir taviz verilmeyecek" dedi.

"Tüm amacımız vatandaşımızın sağlığını korumak"

Vali Deniz ayrıca özellikle vatandaşın yoğun olarak bulunduğu pazar yerleri, marketler ile PTT ve banka şubelerinde sosyal mesafeyi korumak amacıyla alınan tedbirlerin uygulanmasıyla ilgili denetimlerin önemli olduğunu belirtti.

Manisa'ya giriş çıkışların yasaklanması ile birlikte farklı noktalarda trafik denetlemesi yapıldığını ve yasak kapsamında uygun olmayan araç ve kişilerin geri döndürüldüğünü ifade eden Vali Deniz, "Şehrimize giriş çıkış izni bulunmayan hiç kimse alınmayacaktır. Bu yasak ve tedbirlerin tüm amacı vatandaşlarımızın sağlığını korumak. Bu yüzden vatandaşlarımız yasağa uygun hareket etmelidir" diye konuştu.

Vali Deniz, Vefa Sosyal Destek Gruplarının çalışmaları hakkında da bilgi alarak sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan, kimsesi olmayan vatandaşların bu süreçte mağdur olmamalarının önemli olduğunu belirterek, bu vatandaşların kendilerini yalnız hissetmemesi gerektiğini söyledi. Vali Deniz toplantıda, sosyal hareketliliğin azalması sebebiyle sokak hayvanlarının yemek ve su ihtiyaçlarının karşılanması, barınakların dezenfektesi konusunda da gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi.

Vali Deniz'in başkanlık ettiği toplantıya, kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici, İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk ve ilçe yetkilileri de katıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Manisa, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Vali Deniz tüm vatandaşların yasak ve tedbirlere uymasını istedi - Haberler

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