Vali Deniz Yikob'dan Brifing Aldı

20 Kasım 2018 Salı 13:01



20 Kasım 2018 Salı 13:01

Manisa Valisi Ahmet Deniz Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB)'nda inceleme yaparak brifing aldı. Eğitim yatırımlarının da değerlendirildiği toplantıda Vali Ahmet Deniz eğitimin birinci öncelikleri olduğunu söyledi.Vali Deniz, YİKOB'da Vali Yardımcısı ve YİKOB Başkanı Ünal Çakıcı, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, İl Çevre ve Şehircilik Müdür Vekili Günay Özcan ve YİKOB şube müdürlerinin katılımıyla toplantı yaptı.Toplantıda, Vali Yardımcısı ve YİKOB Başkanı Ünal Çakıcı ile şube müdürleri Vali Deniz'e YİKOB yatırımları ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.Eğitim yatırımları değerlendirildiManisa genelinde yürütülen eğitim yatırımlarının da değerlendirildiği toplantıda Vali Ahmet Deniz eğitimin birinci öncelikleri olduğunu hatırlatarak, Manisa'da yürütülen kamu yatırımlarında herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmaması için çalışmaların titizlikle takip edilmesi, program dahilindeki milli eğitim yatırımlarının yıl sonunu kadar ihalelerinin yapılarak tamamlanması, eğitim öğretimde aksaklık olmaması için milli eğitimde ihtiyaç duyulan yatırımların gecikmeksizin talep edilmesi talimatını verdi.Vali Deniz ayrıca, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen 'Sıfır atık' Projesinin yaygınlaştırılarak sürdürülmesi hususunda çalışmaların hızlandırılmasını istedi. - MANİSA