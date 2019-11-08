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Vali Doğan Afrin'de incelemelerde bulundu

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Zeytin Dalı Gümrük Kapısı ve Afrin'de incelemelerde bulundu.

08.11.2019 16:20 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:26 Vali Doğan Afrin'de incelemelerde bulundu
Valisi Rahmi Doğan, Zeytin Dalı Gümrük Kapısı ve 'de incelemelerde bulundu.

Valie Doğan, ilk olarak ziyaret ettiği Zeytin Dalı Gümrük Kapısında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılarak huzura kavuşan Afrin'e geçen Vali Doğan, burada bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Vali Doğan Hatay Valiliği koordinesinde Karayolları Müdürlüğü tarafından yapılan Afrin yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Daha sonra Cinderes İnsani Yardım Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ederek burada incelemelerde bulunan Vali Doğan, merkezde yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vali Doğan'a ziyarette 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Kılınç, 2. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Ümit Durmaz, Vali Yardımcıları Şenol Bozacıoğlu, Salih Altun ve Yusuf İzci, Kumlu Kaymakamı Ercan Kayabaşı, İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ve ilgili kurum müdürleri de eşlik etti. - HATAY

Nezih Doğan, Hatay, Afrin, Güncel

Kaynak: İHA

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