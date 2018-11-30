Vali Doğan Kanaat Önderlerini Kabul Etti

30 Kasım 2018 Cuma 14:37



30 Kasım 2018 Cuma 14:37

Hatay Valisi Rahmi Doğan, kentteki farklı inanç gruplarının kanaat önderlerini kabul etti.Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Doğan, Musevi Cemaati Vakfı Başkanı Şaul Cenudioğlu, Ortodoks Cemaati Vakfı Başkanı Fadi Hurigil, Ortodoks Kilisesi Ruhani Reisi Dimitri Dogum, Katolik Kilisesi Ruhani Reisi Domenico Bertogli, Protestan Kilisesi Ruhani Lideri Yakup Chang, Vakıflı Köyü Ermeni Cemaati Vakıf Başkanı Cem Çapar'ı makamında kabul ederek görüştü.Doğan, Hatay'ın tarih boyunca farklı inanç ve kültürlere ev sahipliği yapmış olmasının beraberinde getirdiği en önemli zenginliğin toplumsal hoşgörü olduğunu dile getirerek, bu iklimin yaşatılmasında emeği geçen tüm hemşehrilere ve kanaat önderlerine teşekkür etti.Bu müstesna güzelliğin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Hataylılar arasındaki güçlü bağlar sayesinde korunacağı ve daha da güçlendirilerek gelecek nesillere aktarılacağını ifade eden Doğan, bu noktada kentin tüm dinamiklerinin birlikte gayret gösterileceğine inandığını dile getirdi.Kanaat önderleri de Doğan'a nazik kabulündün dolayı teşekkür ederek, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.