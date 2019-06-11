Vali Doğan, Samandağ-Arsuz arasında yapımı süren yol çalışmalarını inceledi

Vali Rahmi Doğan
, Hatay
'ın turizm faaliyetlerine önemli katkılar yapması beklenen Samandağ- Arsuz
yolu yapım çalışmalarını yerinde inceledi.
Samandağ ilçesi ile Arsuz ilçelerini birbirine bağlayan sahil yolu çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Doğan
, yüzde 35 fiziki gerçekleşmesi tamamlanan yol çalışmaları konusunda ilçe kaymakamlarından ve yüklenici firma yetkililerinden gelinen son nokta hakkında bilgi aldı.
Vali Doğan'a incelemelerde, Vali Yardımcısı Nursal Çakıroğlu
, İl Jandarma
Komutan Vekili Albay Yılmaz Kırgel, Arsuz Kaymakamı Musa Sarı, Samandağ Kaymakamı Murat Kütük ve DSİ 63. Şube Müdürü Mehmet Ekinci
eşlik etti. - HATAY
Kaynak: İHA
Hatay
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