Vali Doğan Samandağ'da Muhtarlarla Buluştu

Samandağ İlçemizde Mahalle Muhtarlarının katılımı ile gerçekleşen buluşma toplantısı, Samandağ Kaymakamı Murat Kütük'ün ilçe ile ilgili yaptığı bilgilendirme sunumu ile başladı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Doğan, 'Göreve başladığım günden beri her fırsatta kamu kurum müdürlerimiz ile muhtarlarımızı bir araya getirip ilçemizin sorunlarını dinleyerek, çözüm önerilerini birlikte değerlendiriyoruz. Böylelikle sorunları yerinde görüp çözüme kavuşturmaya çalışıyoruz. Hemen yanı başımızda Suriye'de görüldüğü gibi devletsizliğin ne olduğu ortada. 2011 yılından bugüne kadar devam eden bir süreç var. Bu süreç içerisinde Suriye'de yaşayan kardeşlerimiz çok ciddi zararlar gördü. Bugün Türkiye 4 milyon insana ev sahipliği yapan bir ülkedir. Bunun ekonomik ve sosyal bir maliyeti var. Farklı sıkıntıları var. Ama buna rağmen bugün kapılarını açıp zorda kalan bu insanlara yardım eden bir devletiz. Dün gece İdlib bombalandı. Birçok yaralı var ve biz onları alıp çeşitli hastanelerimizde tedavi ediyoruz. Bu bölge yüzyıllardır karışık olmasına rağmen birileri yine toplanıp farklı hesaplar yaparak, insanları farklı yöne çekerek birbiriyle çatıştırma niyetindeler. Bu oyunlara gelmemeliyiz. Birlik ve beraberliğimizi korumalıyız. Devlet olarak bizim için 81 il de aynıdır. Ebetteki farklılıklarımız vardır. Bun farklıklarımız bizim zenginliğimizdir. Samandağ ile ilgili olarak Kaymakamımız sunum yaptı. Samandağ için çok ciddi yatırımlar yapmaya çalışıyoruz. Bu yatırımlarla Samandağ daha güzel olacak. Çevre yolu da 2019 yılı ekim ayı itibariyle tamamlanmış olacak. Aynı zamanda Samandağ- Arsuz yolu bitmiş olacak. Burada tarihi, kültürel varlıklarımız var. İnsanlar Samandağ'ı merak ediyorlar. 2020 yılının yazında turizmin burada daha farklı olmasını bekliyoruz. Tarımla ilgili yapılan çalışmalar var. Burası gerçekten bir tarım kenti, çok verimli topraklara sahip. Sağlıkla ilgili olarak da 75 yataklı hastane yatırımımız devam ediyor. Milli eğitimle ilgili olarak da oldukça iyiyiz. Çocuklarımızı geleceğe iyi hazırlayabilmek için modern tekniklerle etmemiz gerekiyor. En çok yatırım Milli Eğitim'e yapıyoruz. Hatay olarak çalışan katma değer üreten bir iliz. Buraya tüm kamu kurum müdürlerimizle birlikte geldik. " dedi.

Konuşmaların ardından muhtarlarımız söz alarak mahallelerinin ihtiyaçlarını ve taleplerini Vali Doğan'a ilettiler. Vatandaşlarımızın kendisine ilettiği sorun ve talepleri dinleyen Vali Doğan, kısa sürede halledilebilecek sorunların çözümüne ilişkin ilgili kurum İl müdürlerine talimatlar verdi.

Vali Doğan toplantı sonunda yaptığı değerlendirmede " Bütün kamu kurum temsilcilerimiz burada. Bize iletilmiş olduğunuz talepleri devletin imkanları ve mevzuat çerçevesinde değerlendirerek sonuçlarından sizleri bilgilendireceğiz." dedi

Toplantıya Hatay Valisi Sayın Rahmi Doğan'ın yanı sıra Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, Samandağ Kaymakamı Murat Kütük, Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir, kurum il müdürleri, ilgili kuruluşların üst düzey yetkilileri ve muhtarlar katıldı.

Toplantı sonrası Vali Doğan, beraberindeki heyet ile birlikte geçen hafta yapım sözleşmesi imzalanarak yer teslimi yapılan ve inşaat çalışmaları başlayan Samandağ- Arsuz yolu inşaatında incelemelerde bulundu.

Kaynak: Bültenler