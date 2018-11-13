Vali Doruk'a Ziyaretler

İsmail Yılmaz
Huzurevi sakinlerinden 89 yaşındaki Nuri Aydın
, bir süre önce Artvin
Valiliği görevine başlayan Yılmaz Doruk
'u makamında ziyaret etti.
Kaleme aldığı 4 kıtadan oluşan "Sayın Valimiz Artvin'e Hoş geldiniz" adlı şiiri Vali Doruk'a okuyan Aydın, kendi gibi bakıma muhtaç kişilere huzurevinde devletin çok iyi baktığını söyledi.
Okuduğu şiiri çok beğenen ve duygulandığı gözlenen Vali Doruk da Aydın'a sarılarak teşekkür etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Vali Doruk, devlet olarak bakıma muhtaç yaşlıların her zaman yanında olduklarını ve devletin kapılarının kendilerine sonuna kadar açık olduğunu söyledi.