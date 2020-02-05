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Vali Doruk, Elazığ depreminde görev yapan ekipleri ödüllendirdi

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Elazığ'da meydana gelen depremde arama kurtarma çalışmalarına katılan 12 kişilik ekibe başarı belgesi verdi.

05.02.2020 16:00 | Son Güncelleme: 05.02.2020 16:06Vali Doruk, Elazığ depreminde görev yapan ekipleri ödüllendirdi
Valisi Yılmaz Doruk, 'da meydana gelen depremde arama kurtarma çalışmalarına katılan 12 kişilik ekibe başarı belgesi verdi.
Valilik makamında gerçekleştirilen ödül törenine, İl Sağlık Müdürü İrfan Akalın, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Mehmet Salih Avcı ile sağlık ve AFAD ekibi katıldı.
Vali Doruk, ekipleri gösterdikleri üstün başarıdan dolayı tebrik etti.
Böyle bir felaketin bir daha yaşanmaması temennisinde bulunan Doruk, Elazığ'da depremzedelerin yardımına koşan ve fedakarca arama kurtarma çalışmaları gerçekleştiren ekibe teşekkür etti.
Vali Doruk, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diledi.

Şerif Yılmaz 2, Artvin, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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