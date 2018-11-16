Vali Doruk, İl Genel Meclisi Üyelerini Kabul Etti

Artvin Valisi Yılmaz
Doruk, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Dilberoğlu ve beraberindeki üyeleri kabul etti.
Meclis üyeleriyle bir süre sohbet eden Vali Doruk, Dilberoğlu'ndan meclis çalışmaları ve yürüttükleri projeler hakkında bilgi aldı.
Doruk, ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek, İl Genel Meclisi üyelerinin halkın oylarıyla seçilmiş önemli kişiler olduğunu kaydetti.
Ziyarette, ilde yürütülen kamu yatırımları ve faaliyetleri hakkında da bilgi alış verişinde bulunuldu.
Şerif Yılmaz,Artvin