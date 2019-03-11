Vali Doruk, İl Genel Meclisi Üyeleriyle Bir Araya Geldi

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Artvin Valisi Yılmaz Doruk, İl Genel Meclisi üyeleriyle veda yemeğinde bir araya geldi.Kafkasör Yaylası'ndaki İl Özel İdaresine ait Sosyal Tesislerde düzenlenen yemeğe, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Vali Yardımcısı Mehmet Uğur Özerden, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, İl Emniyet Müdürü Mehmet Selvi, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Dilberoğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Orhan Yazıcı, il genel meclis üyeleri ve bazı daire amirleri katıldı.Vali Doruk, burada yaptığı konuşmada, yerel demokrasinin temelinin İl Genel Meclisi, belediye meclisi ve muhtarlardan oluştuğunu söyledi.İl Genel Meclisi üyelerinin önemli bir görevi yerine getirdiklerini belirten Vali Doruk, meclis üyeleriyle bugüne kadar uyum içerisinde çalıştıklarını ifade etti.Yerel seçimlerin ardından yeni oluşacak İl Genel Meclisi üyeleriyle de uyum içerisinde çalışacaklarına inandıklarını kaydeden Doruk, kentin gelişmesi ve kalkınması için kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.Vali Doruk, hem ülke genelinde hem de Artvin'de güzel hizmetlere imza atıldığını belirterek, özellikle son yıllarda Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında Artvin'de köylerin yol, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon ve sanat yapıları gibi altyapı sorunlarının büyük oranda çözüldüğünü söyledi.