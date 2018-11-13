Vali Doruk, İlin Eğitimi Hakkında Brifing Aldı

Artvin Valisi Yılmaz
Doruk, İl Milli Eğitim Müdürlüğü
amirleriyle bir araya gelerek il genelindeki eğitim çalışmaları hakkında brifing aldı.
Milli Eğitim Müdürü Abdulcelil Kahveci, müdür yardımcıları ve şube müdürlerinin katılımıyla Valilik toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda, kentin eğitim durumu ele alındı.
Kahveci, milli eğitim personel dağılımı, il geneli okul, öğrenci ve öğretmen sayıları, derslik sayıları, okullaşma oranları, ülke genelinde yapılan başta üniversite sınavları olmak üzere çeşitli sınavlardaki kentin başarı oranı, taşımalı eğitim, yatırımlar ve uygulanmakta olan projeler hakkında bilgi verdi.
Artvin'in geleceğinin eğitimde ve turizmde olduğunu belirten Vali Doruk, il genelinde eğitimin gelişmesi için ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi.
Şerif Yılmaz,Artvin