Vali Doruk, Şavşat'ta Muhtarlarla Buluştu

Artvin Valisi Yılmaz
Doruk, İçişleri Bakanlığınca başlatılan uygulama kapsamında "Sakin Şehir" unvanlı Şavşat
ilçesinde köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.
Muhtarların sorun ve taleplerini dinleyen Vali Doruk, her ay farklı bir ilçede periyodik olarak muhtarlarla bir araya geleceğini belirterek, "Bu toplantılarımızda sizlerin sorunlarınızı birim amirlerimizle dinleyerek çözüm üreteceğiz. Köy ve ilçe ziyaretlerimizde bireysel olarak yapıyorduk ama bu uygulamayla sizleri de bir araya getirerek sorunları yerinde çözmeye çalışacağız." dedi.
Ülke olarak seçim arifesinde olunduğunu anımsatan Vali Doruk, seçimlerin, sağlıklı ve huzur ortamı içinde geçmesinde muhtarlara da görevler düştüğünü söyledi.
Vali Doruk, son yıllarda hayata geçirilen KÖYDES projelerinin, köylülerin yaşam kalitesi ve refah seviyelerinin artmasına büyük katkı sağladığına işaret ederek, şunları kaydetti:
"Artvin özelinde baktığımızda, ilimizin her köşesi şantiye görünümünde. Sanayiden ulaşıma, eğitimden sağlığa hemen hemen her sektörde büyük çaplı yatırımlar var. Artvin sahip olduğu potansiyelle tüm bu yatırımları hak ediyor. Çok zor bir coğrafyaya sahip olan ilimiz aynı zamanda geniş bir yol ağına sahip. Bu coğrafyada hizmeti getirmekte elbette zor olmaktadır. Takdir edersiniz ki son 16 yılda ilimiz kamu yatırımlarından özellikle KÖYDES projeleri kapsamında en çok payı alan ilk 5 il arasına girmektedir."
Şavşat Belediye Başkanı Ahmet Sinan Öztürk
ise ilçenin son yıllarda büyük kamu yatırımları aldığını ifade ederek, bu konuda vatandaş ile devlet yetkilileri arasında kurulan köprünün çok önemli olduğunu belirtti.
Şavşat Kadın Yaşam Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, ilçedeki 65 köy ve 3 mahalle muhtarları ile İl Jandarma
Komutan Vekili Jandarma Albay Hacı Mete Özbek, Şavşat Kaymakamı Musa Göktaş, Şavşat Belediye Başkanı Ahmet Sinan
Öztürk, DSİ 26. Bölge Müdürü Celal Tokalak, İl Genel Sekreteri Orhan Yazıcı
, İl Mahalli İdareler Müdürü Filiz Özdemir
ve bazı daire müdürleri katıldı.
Vali Doruk ve beraberindekiler daha sonra ilçede yapımı son aşamaya gelen spor salonu inşaatı ile onarımı yapılan bazı okullarda incelemelerde bulundu.
Güncel
Kaynak: AA