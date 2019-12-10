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Vali Doruk'tan AFAD'a ziyaret

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünü ziyaret etti.

10.12.2019 10:06 | Son Güncelleme: 10.12.2019 10:22Vali Doruk'tan AFAD'a ziyaret
Valisi Yılmaz Doruk, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünü ziyaret etti.
Vali Doruk, ziyarette, AFAD Müdürü Mehmet Salih Avcı'dan müdürlükçe yapılan çalışmalar ve olası bir afet durumunda hayata geçirilecek uygulamalarla ilgili brifing aldı.

Ziyarette konuşan Vali Doruk, AFAD'ın acil durumlara müdahale, arama-kurtarma ve yardım faaliyetlerinde ülkenin önde gelen kurumlardan biri olduğunu söyledi.
Doruk, Artvin AFAD Müdürlüğünün afet olaylarına anında müdahale edecek ekipman ve teknik bilgiye sahip olduğunu belirtti.

Her türlü afette gerek ihtiyaç duyulacak araç-gereç gerekse eğitimli personel olarak 24 saat hazır bulunulması gerektiğini vurgulayan Vali Doruk, deprem, heyelan, çığ, sel ve yangınlara kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere vatandaşların da afet öncesi, sırası ve sonrasında her zaman hazırlıklı olması gerektiğine dikkati çekti.

Doruk, Artvin'in coğrafi konumu itibarıyla afet olaylarına müsait bir il olduğunu belirterek, "AFAD gönüllüsü olmak isteyenler, e-devlet sisteminden başvuru yapabilir. Afet ve acil durum gönüllüsü olarak sisteme dahil olan vatandaşlarımız eğitimlerini e-devlet üzerinden alabilirler. Ayrıca AFAD İl Müdürlüğümüzün saha eğitimlerinden faydalanabilirler." dedi.

Şerif Yılmaz 2, Artvin, AFAD, Güncel

Kaynak: AA

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