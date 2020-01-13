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Vali Doruk'tan okul ziyaretleri

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, il merkezindeki bazı okullarda incelemelerde bulundu.

13.01.2020 16:42 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:48Vali Doruk'tan okul ziyaretleri
Valisi Yılmaz Doruk, il merkezindeki bazı okullarda incelemelerde bulundu.
Doruk, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar ile il merkezinde etkili olan kar yağışının öğrencilerin okula ulaşımında aksaklığa sebep olup olmadığını tespit için Yenimahalle'deki okulları ziyaret etti.
Yapılan incelemelerde, kar yağışının okullardaki eğitim öğretimi aksatmayacak düzeyde olduğu tespit edildi.
Doruk, incelemeler sonrası Kazım Karabekir Anadolu Lisesi ve Ayhan Şahenk Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde sınıfları gezip öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti.
Vali Doruk, öğretmenlerle yaptığı görüşmelerde, "Bizler devletimizin bütün imkanlarını kullanarak değerli öğretmenlerimize ve kıymetli öğrencilerimize en iyi eğitim şartlarını sunmak için tüm birimlerimizle yoğun çaba içindeyiz, siz değerli öğretmenlerimizin de üstün gayretleriyle ilimizde eğitimin niteliğini en üst seviyelere çıkaracağız." dedi.

Şerif Yılmaz 2, Artvin, Güncel

Kaynak: AA

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