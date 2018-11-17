Vali Doruk, Yusufeli İlçesinde İncelemelerde Bulundu

Artvin Valisi Yılmaz
Doruk, ilçe ziyaretlerine Yusufeli
ilçesinden başladı.
Vali Doruk'u, Yusufeli Hükümet
Konağı önünde Kaymakam Eyüp Kaykaç
, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri ile vatandaşlar karşıladı.
Kaymakam Kaykaç'ı makamında ziyaret eden Doruk, ilçe hakkında bilgi aldı. Kaymakamlık
ziyaretinin ardından ilçe esnafını gezen Doruk, ilçede yapımına başlanan Yusufeli Barajı ve HES
ile ilçenin kurulacağı yeni yerleşim yerinde incelemelerde bulunarak, DSİ 26. Bölge Müdürü Celal Tokalak'tan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Vali Doruk, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yapımı tamamlandığında kemer baraj sınıfında 275 metre yüksekliğiyle Türkiye
'nin birinci, dünyanın ise üçüncü en yüksek barajı olacak olan Yusufeli Barajı ve HES'te yüzde 61 fiziki gerçekleşme sağlandığını belirtti.
Çoruh Nehri'nin ana kolu üzerindeki kilit barajlardan biri olan Yusufeli Barajı tamamlandığında milli ekonomiye yıllık 450 milyon lira katkı sağlanacağını ve yaklaşık 650 bin kişinin elektrik ihtiyacının karşılanacağını belirten Doruk, "Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen genel alt yapı çalışmaları sonucunda ortaya çıkan ilave ve ek alanın imar planı tadilatı çalışmaları TOKİ Başkanlığınca yürütülmekte olup çalışmalar aralıksız devam etmektedir." dedi.
Doruk, daha sonra Artvin-Yusufeli kara yolu üzerinde bulunan ve Deriner Barajı suları altında kalmaktan kurtarılarak yeni yerine inşa edilen tarihi Zeytinlik
Camisi'ni ziyaret etti.
HES,Şerif Yılmaz,Artvin
17 Kasım 2018 Cumartesi 18:57