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Vali Dr. Zülkif Dağlı İlahiyat Fakültesi'ni ziyaret etti

Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni ziyaret ederek gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

19.11.2019 17:40 | Son Güncelleme: 19.11.2019 17:45Vali Dr. Zülkif Dağlı İlahiyat Fakültesi'ni ziyaret etti
Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni ziyaret ederek gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İlahiyat Fakültesi'nde yapılan çalışmaları yerinde görmek ve yapımı süren Üniversite Cami'si hakkında bilgi almak için Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni ziyaret eden Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı'ya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Akif Öncü, Fakülte Dekanı Prof. Dr. İsmail Karagöz, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Furat Akdemir bilgiler verdi. - DÜZCE

Güncel

Kaynak: İHA

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