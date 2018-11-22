Vali, Dumlupınar ve Altıntaş'ta Şehit Ailelerini Ziyaret Etti

Kütahya
Valisi Ömer Toraman Dumlupınar
ve Altıntaş
ilçelerinde terörle mücadelede şehit olan askerlerin ailelerini ziyaret etti.
, 1999 yılında Hakkari
'nin Şemdinli
bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Komando
Onbaşı Yaşar
Yıldız ile 2018 yılı Mart ayında Afrin
'de gerçekleştirilen Zeytin
Dalı Harekatı'nda teröristlerce tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Veysel Temel'in ailelerini ziyaret etti.
Toraman, ilk olarak Şehit Piyade Komando Onbaşı Yaşar Yıldız'ın Dumlupınar ilçesi Hamur
Köyü'nde yaşayan annesi Kezban Yıldız ile babası Yaşar Yıldız ile bir araya geldi.
Vali Toraman'a Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Dumlupınar Belediye Başkanı Niyazi Tezcan ile ilçe protokolü eşlik etti.
Vali Toraman, daha sonra beraberinde Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, Altıntaş Belediye Başkanı Ferit Karabulut
, şehit babası İbrahim Temel ile Afrin Şehidi Uzman Çavuş Veysel Temel'in kabrini ziyaret etti.
Şehit Veysel Temel'in kabri başında dua eden Vali Dr. Ömer Toraman, şehit babası İbrahim Temel'e başsağlığı diledi.
Kabir ziyaretinin ardından Afrin Şehidi Uzman Çavuş Veysel Temel'in evine geçen Vali Ömer Toraman, Altıntaş'ın Genişler Köyü'nde yaşayan annesi Nimet Temel ile babası İbrahim Temel'i evlerinde ziyaret etti.
Her fırsatta şehit ailelerini ziyaret ederek devletin her zaman yanlarında olduğunu hissettirmek istediklerini ifade eden Vali Ömer Toraman, "Bu memlekette 40 yıldır terör ve teröristlerle mücadele ediliyor. Evlatlarımızı şehit veriyoruz, gazilerimiz var; ama onların o büyük mücadelesi sayesinde bugün burada huzur ve güven içerisinde yaşıyoruz. Şehitlik en yüksek makam, en yüksek mertebe. Devletine, milletine, vatanına canını vermiş kahraman evlatlar yetiştirmişsiniz. Devletimiz ve milletimiz onların emaneti olan sizlerin her zaman yanında. Bizim yapabileceğimiz bir şey varsa hiç çekinmeden ulaşın, söyleyin" diye konuştu.(YD-EFE) - KÜTAHYA
Altıntaş,Dumlupınar
22 Kasım 2018 Perşembe 12:48