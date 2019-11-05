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Vali Ekinci, "Amacımız tüm vatandaşlarımızın yaşam standartlarını en iyi duruma getirmek"

En yakından en uzağa tüm köyleri ziyaret ettiklerini belirten Vali Kadir Ekinci, "Amacımız il merkezinde, ilçelerimizde ve köylerimizde yaşayan tüm vatandaşlarımızın yaşam standartlarını en iyi duruma getirmektir" dedi.

05.11.2019 18:42 | Son Güncelleme: 05.11.2019 18:47Vali Ekinci,
En yakından en uzağa tüm köyleri ziyaret ettiklerini belirten Vali Kadir Ekinci, "Amacımız il merkezinde, ilçelerimizde ve köylerimizde yaşayan tüm vatandaşlarımızın yaşam standartlarını en iyi duruma getirmektir" dedi.

Vali Kadir Ekinci, Merkeze bağlı Akdurmuş ve Düzyayla köylerini ziyaret etti. Köy muhtarlarından tamamlanan ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Ekinci, vatandaşların sorunlarını da tek tek dinledi.

En yakından en uzağa tüm köyleri ziyaret ettiğini dile getiren Vali Kadir Ekinci, "Köy sakinlerimiz ile bir araya gelip hasbihal ediyoruz. Sıkıntılarını ve taleplerini yüz yüze diyalog ile dinliyoruz. Amacımız il merkezinde, ilçelerimizde ve köylerimizde yaşayan tüm vatandaşlarımızın yaşam standartlarını en iyi duruma getirmektir" dedi.

Vali Ekinci'ye ziyaretlerinde, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Basatemur, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Enes Üçgül ile Tarım ve Orman İl Müdürü Burhan Bahadır eşlik etti. - BİNGÖL

Kadir Ekinci, Düzyayla, Ekinci, Güncel

Kaynak: İHA

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