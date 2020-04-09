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Vali Ekinci," Arkadaşlarımız büyük bir fedakarlık ile 'siperli maske' üretimi yapıyor"

Bingöl'de iki kurum tarafından günlük 280 adet siperlik üretilerek, sağlık, emniyet ve jandarma dahil bir çok kuruma gönderiliyor.

09.04.2020 15:57 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:57
Vali Ekinci,
Bingöl 'de iki kurum tarafından günlük 280 adet siperlik üretilerek, sağlık, emniyet ve jandarma dahil bir çok kuruma gönderiliyor.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de Korona virüs (Kovıd-19) ile mücadele kapsamında kamu kurumlarında kullanılmak üzere yüz koruyucu siperlikler üretilmeye devam ediyor.İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Bilim ve Sanat Vakfı (BİLSEM) ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezlerinde üretilen 'siperli maskeler' başta sağlık, emniyet ve jandarma olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına teslim ediliyor.Günlük Bilim Sanat Merkezi'nde 80, Gençlik Merkezlerinde ise 200 adet siperlik üretimi yapılıyor. Şuana kadar birçok kurumda görevli personelin kullanmaya başladığı siperli maskelerden İl Sağlık Müdürlüğüne 500 adet, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne de 60 adet teslim edildi.

Korona virüsle mücadelenin kent genelinde aralıksız bir şekilde devam ettiğini belirten Vali Kadir Ekinci, " Her zamankinden fazla bir dayanışmaya, yardımlaşmaya ihtiyacımız var. İnsanımızın bu zorlu sınavda ortaya koyduğu birlik ve beraberlik ruhu hakikaten gurur verici. Bu kapsamda Bilim Sanat Merkezi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde arkadaşlarımız büyük bir fedakarlık ile 'siperli maske' üretimi yapıyorlar. Üretilen maskeler Sağlık, emniyet, jandarma ve diğer kurumlarımıza teslim ediliyor"dedi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Bingöl, Güncel
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