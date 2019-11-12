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Vali Ekinci, "Bizleri güçlü ve farklı kılacak olan şey beraberliğimizdir"

Köy ziyaretlerine devam eden Vali Kadir Ekinci, "Bizleri güçlü ve farklı kılacak olan şey, birliğimiz, beraberliğimiz, muhabbetimiz, kardeşliğimiz ve paylaşma duygularımızdır" dedi.

12.11.2019 16:35 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:41Vali Ekinci,
Köy ziyaretlerine devam eden Vali Kadir Ekinci, "Bizleri güçlü ve farklı kılacak olan şey, birliğimiz, beraberliğimiz, muhabbetimiz, kardeşliğimiz ve paylaşma duygularımızdır" dedi.

Valisi Kadir Ekinci, köy ziyaretleri kapsamında merkeze bağlı Şaban ve Yelesen Köylerine giderek vatandaşların sorun ve taleplerini yerini dinledi. Vali Ekinci 2019 yılı içinde yapımı tamamlanan Aşağıköy-Ortaköy-Şaban-Yelesen-Çiris köylerindeki çalışmaları da inceleyip, ilgililerden bilgi aldı.Vali Ekinci'ye ziyaretlerde İl Genel Meclis Başkanı Hasan Basatemur, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Enes Üçgül, İl Tarım ve Orman Müdürü Burhan Bahadır eşlik etti.

Köy ziyaretlerinde varsa sorunları ve talepleri dinlemeye geldiklerini aktaran Vali Kadir Ekinci," Tanışmak, kaynaşmak ve yüz yüze diyaloglar ile sorunları, talepleri ve önerileri dinlemek için köylerimizi ziyaret ediyoruz. Vatandaşımızın ayağına gitmek, varsa sorunları yerinde görmek ve önerileri dinlemek açısından bu ziyaretlerin verimli olduğunu düşünüyorum. Köylerimizin sorunları, sıkıntıları, eksikleri olabilir. Bu sorunları imkanları ölçüsünde çözme, köylerimizi ve mezralarımızı daha yaşanabilir bir hale getirme çabası içindeyiz. Tüm çabamız, insanımızın rahatı ve huzuru içindir" dedi.

Köy ziyaretlerinde vatandaşların gösterdiği sıcaklığa ve içtenliğe de değinen Vali Ekinci, "Hamdolsun gittiğimiz her köyde birbirinden değerli köylülerimizin yoğun ilgisi ve misafirperverliği ile karşılaşıyoruz. Bunlar bizim değerlerimizdir. Bu insani hasletleri, örf ve adetleri yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak için birbirimize daha yakın durmalıyız. Bizleri güçlü ve farklı kılacak olan şey, birliğimiz, beraberliğimiz, muhabbetimiz, kardeşliğimiz ve paylaşma duygularımızdır" ifadelerini kullandı. - BİNGÖL

Kadir Ekinci, Bingöl, Ekinci, Güncel

Kaynak: İHA

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