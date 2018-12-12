Vali Ekinci'den Şehit Çocuklarına Hediye

Bingöl
Valisi Kadir Ekinci
, şehit çocuklarına çeşitli hediyeler vererek onları sevindirdi. Bingöl Valiliği
koordinesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce kentteki bir restoranda şehit aileleri ve gazi yakınlarına yönelik tanışma yemeği verildi.
Burada bir konuşma yapan Vali Ekinci, yaklaşık bir ay önce Bingöl'de göreve başladığını anımsattı.
Vali Ekinci, şunları kaydetti:
"Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da inşallah Bingöl Valisi sizin evladınızdır, kardeşinizdir. Sizin talepleriniz bizim için emirdir. Dolayısıyla başımızın üstünde yeriniz var. Hiç kimse randevu esası uygulanmadan, ne zaman bir ihtiyacı varsa, ne zaman sohbet etmek istiyorsa valilikte her daim kapımız açık olacaktır. Elbette sizler, saçının teline kıyamadığınız, gözünüzün nuru evlatlarınızı bu vatan için, bu millet için, bu aziz bayrak için, bu ezanlar için toprağın altına gönderdiniz."
Şehit çocuklarıyla da yakından ilgilenerek, bir süre sohbet ettikten sonra onlara çeşitli hediyeler veren Ekinci, daha sonra şehit aileleriyle tek tek görüşerek, onların taleplerini dilendi.
Programa, Belediye Başkanı Yücel
Barakazi, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Emin Çakar, şehit aileleri ve gaziler katıldı.
12 Aralık 2018 Çarşamba 16:36