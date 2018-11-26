Vali Ekinci, Hesarek Kayak Tesislerini İnceledi

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Hesarek Kayak Merkezinde incelemelerde bulundu.
Yolçatı Jandarma Karakolu güvenlik noktasında görevlileri ziyaret eden Ekinci, burada nöbet tutan güvenlik görevlileriyle bir süre sohbet ettikten sonra Hesarek Kayak Merkezi'ne geçti.
Beraberindeki İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Işık ile tesisleri inceleyen Ekinci, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Mehmet Kadir Bozaba'dan tesisler hakkında bilgi aldı.
Vali Ekinci, merkeze dönüşünde Yolçatı köyünde karşılaştığı çocuklara çeşitli hediyeler verdi.
Kadir Ekinci,Bingöl,Ekinci
26 Kasım 2018 Pazartesi 17:31