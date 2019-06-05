Vali Ekinci, kazada yaralananları ziyaret etti

Bingöl
Valisi Kadir Ekinci
, dün meydana gelen trafik kazasında yaralananları ziyaret etti.
Kaza, Bingöl- Genç
karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 VKB 52 plakalı otomobille plakası öğrenilemeyen bir otomobili çarpıştı. Kazada, 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hastanede tedavileri süren yaralıları, Vali Kadir Ekinci ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Öte yandan kazada ağır yaralanan 1 kişinin Diyarbakır
'a sevk edildiği öğrenildi. - BİNGÖL
Kaynak: İHA
Güncel