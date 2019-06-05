05.06.2019 13:58
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Vali Ekinci, kazada yaralananları ziyaret etti

Vali Ekinci, kazada yaralananları ziyaret etti

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, dün meydana gelen trafik kazasında yaralananları ziyaret etti.

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, dün meydana gelen trafik kazasında yaralananları ziyaret etti.

Kaza, Bingöl- Genç karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 VKB 52 plakalı otomobille plakası öğrenilemeyen bir otomobili çarpıştı. Kazada, 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanede tedavileri süren yaralıları, Vali Kadir Ekinci ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Öte yandan kazada ağır yaralanan 1 kişinin Diyarbakır'a sevk edildiği öğrenildi. - BİNGÖL
Kaynak: İHA
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