28.06.2019 13:43
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Vali Ekinci'nin eşinden şehit ailelerine ziyaret

Vali Ekinci

Bingöl Valisi Kadir Ekinci'nin eşi Tuba Ekinci, şehit ailelerini ziyaret etti.

Bingöl Valisi Kadir Ekinci 'nin eşi Tuba Ekinci , şehit ailelerini ziyaret etti.
Tuba Ekinci, İl Emniyet Müdürü eşi Dilek Akay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü eşi Sevim Çakan ile 2012'de şehit olan güvenlik korucusu Ali Kalan'ın Mustafa Gündoğdu Mahallesi'nde ikamet eden eşi Fatma Kalan'ı ziyaret etti.
Şehit eşi ile bir süre sohbet eden Ekinci ve beraberindekiler, daha sonra 1994'te şehit olan mühendis Hüseyin Akkaya 'nın İnalı Mahallesi'nde ikamet eden ailesini ziyaret etti.
Şehit yakınlarının sorunlarını dinleyen Ekinci, ziyaretlere devam edeceklerini belirtti.
Kaynak: AA
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