Vali Ekinci, Sosyal Destek Alan Ailelerle Bir Araya Geldi

Bingöl
Valisi Kadir Ekinci
, kentte sosyal destek sağlanan ailelerle buluşarak, taleplerini dinledi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, kentte sosyal destek sağlanan aileleri, kentteki bir restoranda düzenlenen yemekte ağırladı.
Yemeğe katılarak ailelerle bir araya gelen Vali Ekinci, sosyal destek hizmetlerinden yararalananlarla bire bir görüşerek taleplerini dinledi.
Ekinci, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devletin sosyal devlet olma prensibi doğrultusunda özelikle dezavantajlı gruplara yönelik daha fazla çalışma yapacaklarını belirtti.
Toplumdaki her bir ferdin, ailenin kendileri için göz bebeği olduğunu ifade eden Ekinci, şöyle konuştu:
"Öncelikle şunu biliniz ki valilikte bir kardeşiniz var. Sizlerin sıkıntısı, emin olunuz ki bizim sıkıntılarımızdır. Dolayısıyla hiçbir zaman kendinizi yalnız hissetmeyin. Biliniz ki valilikte bir kardeşiniz olacak ve sizin problemlerinizle bire bir ilgilenecek. Sevgili çocuklar, sizlerden de derslerinizde başarı bekliyoruz. Hepinizden talebimiz, çok gayret etmeniz ve çok çalışmanızdır. Başarı tesadüf değildir. Başarı, ancak gayretle gelen bir sonuçtur. Dolayısıyla sizlerin tek yapacağı, bundan sonra derslerinize biraz daha fazla asılmaktır."
Ekinci, etkinlik sonunda yemekte kendisine eşlik eden Belediye Başkanı Yücel
Barakazi ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Emin Çakan ile çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.
Kadir Ekinci,Bingöl,Ekinci
15 Aralık 2018 Cumartesi 13:38