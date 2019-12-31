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Vali Ekinci: "Terörist sayısı bir elin parmaklarını geçmeyecek noktaya geldi"

Yılın son saatlerini güvenlik güçleriyle geçiren Bingöl Valisi Kadir Ekinci, "2019 yılı terörle mücadele noktasında oldukça verimli bir yıl oldu.

31.12.2019 23:25 | Son Güncelleme: 31.12.2019 23:25 Vali Ekinci:
Yılın son saatlerini güvenlik güçleriyle geçiren Valisi Kadir Ekinci, "2019 yılı terörle mücadele noktasında oldukça verimli bir yıl oldu. Bingöl'ümüz içinde huzura kavuşma yılı oldu. Çünkü bölgede 2017'lerde 170 ulaşan terörist sayısı bu yıl itibariyle bir elin parmaklarını geçmeyecek noktaya geldi" dedi.
Vali Kadir Ekinci beraberinde İl Jandarma Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ ve İl Emniyet Müdürü Ali Canpolat'la birlikte yılın son saatlerinde Elazığ- Bingöl Karayolunda bulunan güvenlik noktasını ziyaret etti. Güvenlik güçleri ile sohbet eden Vali Ekinci, terörle mücadeledeki başarıyı anlatarak teröristlerin bitme noktasına geldiğini aktardı. 2019 yılının bolluk ve bereket yılı olduğunu dile getiren Vali Ekinci, "2020 yılının sağlık huzur, afiyet getirmesini diliyorum. Özellikle 2019 yılı Bingöl için bolluk ve bereket yılı oldu. İnşallah 2020 yılı da Bingöllü hemşerilerimizle huzur, güven, mutluluk içinde geçirmeyi Rabbim bize nasip eder. Tabi huzurun olduğu yerde gelişmelerde birbirini izliyor. 2019 yılı terörle mücadele noktasında oldukça verimli bir yıl oldu. Bingöl'ümüz içinde huzura kavuşma yılı oldu. Çünkü bölgede 2017'lerde 170 ulaşan terörist sayısı bu yıl itibariyle bir elin parmaklarını geçmeyecek noktaya geldi. İnşallah 2020 yılında Cumhurbaşkanımızın ve İçişleri bakanımızın destekleriyle bunları da temizledikten sonra Rabbim huzur içinde, güven içinde yaşanacak bir Bingöl'ü bizlere nasip edecektir" şeklinde konuştu.
(İHA)

Kadir Ekinci, Bingöl, Ekinci, Huzur, Güncel

Kaynak: İHA

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