Vali Ekinci;" Terörün kökü kurutulacak"

Kaynak: İHA

Mehmetçikle bir araya gelen Bingöl Valisi Kadir Ekinci,"Bu vatanı bölmeye Allah'ın izni ile kimsenin gücü yetmeyecektir. Sizlerin kutlu mücadelesi ile terör süreçlerinin kökü kurutulacaktır"dedi.İl Jandarma Komutanlığı tarafından sosyal tesislerde düzenlenen iftar programına Vali Ekinci'nin yanı sıra 49. Komando Tugay Komutan Vekili T.Albay Ali Olcay Küçüktepe, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban, İl Jandarma Komutanı Albay Mevlüt Dirim, İl Emniyet Müdürü Metin Akay ve İl Jandarma Komutanlığı personeli katıldı.Programda konuşan Vali Kadir Ekinci," Milletimiz, vatanımız, dinimiz, ezanımız, bayrağımız bizlerin kırmızı çizgisidir. Buralara uzanacak namahrem ellerini kırmak için dağları ve denizleri nasıl aştığımızı tarih en güzel şekliyle bizlere aktarıyor. Milletimizin bekası söz konusu olduğunda sağına soluna bakınmadan her ferdimizin nasıl kükremiş sel gibi bendini aştığını, enginlere sığmadığını elhamdülillah çok iyi biliyoruz. Hamdolsun kahraman askerimiz huzur ve güvenliğimiz için terörle mücadelesini aksatmadan, taviz vermeden yerine getirmektedir. Mehmetçiğimize, canını feda etme duygusunu veren, değerleri için gözünü kırpmadan ölüme yürüme bilinci veren elbette imanımızdır. Askerimiz imanının yanında, cesaret, dirayet, eğitim ve disiplini ile ülkenin bölünmez bütünlüğünü muhafaza etmektedir. Her birimiz bulunduğumuz görev ve mevkiler ne olursa olsun güçlü ve müreffeh yarınlarımız için, ailelerimizin ve çocuklarımızın mesut, mutlu ömürleri için üzerimize düşeni eksiksiz yerine getirmeliyiz. Ecdadımız hangi bedeller ve duygular ile bu vatanı bizlere bıraktıysa bizler de aynı duygularla mukaddes emanete sahip çıkmalı ve yarınlara taşımalıyız"dedi."Vatanı bölmeye kimsenin gücü yetmeyecektir""Milletimiz Çanakkale'deki, Kut'ul Amare'deki askeriyle hala iftihar ediyor diyerek sözlerini sürdüren Vali Ekinci," İnşallah bu millet, kirli oyunlar karşısında ülkesine sahip çıkan sizlerle de daima iftihar edecektir. Askerimiz vatanına sahip çıkarken milletimiz de fiili ve kavli duasıyla onları yalnız bırakmamaktadır. Emin olalım ki, Mehmetçiğin tırnağına halel gelse koca Anadolu bundan müteessir olmakta, gözyaşları dökmekte ve için için dualar etmektedir. Allah, evladını peygamber ocağı diyerek vatan hizmetine gönderen her bir insanımızdan razı olsun. Rabbu-l Alemin vatanım diyerek gözünü kırpmadan ölümün üstüne atlayan, kahramanlıkları ile göğsümüzü kabartan askerimizden razı olsun. Allah sizleri ve tüm güvenlik güçlerimizi muhafaza eylesin, her türlü kötülükten korusun. Bu vatanı bölmeye Allah'ın izni ile kimsenin gücü yetmeyecektir. Sizlerin kutlu mücadelesi ile terör süreçlerinin kökü kurutulacaktır inşallah. Sizler bizlerin kahramanlarımızsınız. İyi ki varsınız. Bu millet sizlerin fedakarlığı ile huzur ve güven içinde seyahatini, ticaretini, eğitimini kısacası hayatını devam ettiriyor. Destanlar yazarak milletimizin gönlünü fetheden siz değerli kardeşlerimizden Allah razı olsun"diyerek konuşmasını tamamladı. - BİNGÖL Bingöl