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Vali Ekinci yapımı tamamlanan Bingöl Hayvan Hastanesinde incelemelerde bulundu

Vali Kadir Ekinci Bingöl Hayvan Hastanesinde inceleme yaptı.

11.02.2020 15:18 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:18Vali Ekinci yapımı tamamlanan Bingöl Hayvan Hastanesinde incelemelerde bulundu
Vali Kadir Ekinci Hayvan Hastanesinde inceleme yaptı.
Ekinci, Bingöl Üniversitesi tarafından Sancak yolu üzerinde kurulan, açılış hazırlıkları süren hastanede çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak ile 5 bin metrekarelik alana inşa edilen hastaneyi gezdi.
Bölgeye de hizmet sunacak hastanenin veteriner fakültesi öğrencileri için iyi bir uygulama alanı olacağı belirtildi.
Vali Ekinci, önemli bir yatırım olan hayvan hastanesinin hem öğrenciler hem de Bingöl için gerekli bir hizmet olduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

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