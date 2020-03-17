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Vali Elban'dan 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü Mesajı

Ağrı Valisi Süleyman Elban 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladıMesajında Çanakkale Zaferi'nin, tarih boyunca bağımsızlık, hürriyet ve vatan sevgisi uğruna savaşmaktan çekinmeyen Türk Milletinin sarsılmaz birlik ve beraberliğinin en güçlü nişanesi olduğunu...

17.03.2020 14:14 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:14
Vali Elban'dan 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü Mesajı
Ağrı Valisi Süleyman Elban 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı

Mesajında Çanakkale Zaferi'nin, tarih boyunca bağımsızlık, hürriyet ve vatan sevgisi uğruna savaşmaktan çekinmeyen Türk Milletinin sarsılmaz birlik ve beraberliğinin en güçlü nişanesi olduğunu dile getiren Vali Elban, devamında şu ifadelere yer verdi:

"Tarihten silinmek istenen bir milletin, bütün imkansızlıklara rağmen vatanını korumak için verdiği milli mücadelenin destanıdır.

Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasına zemin hazırlayan ve aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin de temellerinin atıldığı bu şanlı zafer, Türk Milletinin bağımsızlık yolunda fedakarlığının, inancı uğrunda şehadet kararlılığının kanıtıdır.

Verdiğimiz şehitlerin ulvi kanlarıyla çizilen tarihimizin en yüce şeref ve gurur tablolarından birisi olan Çanakkale Zaferi, alınması gereken derslerle doludur. Ecdadımızın canları pahasına koruduğu bu vatan, bize bırakılmış bir miras değil, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkartarak gelecek nesillere aktarılacak en kutsal emanettir.

Bugün huzur ve güven içerisinde yaşadığımız bu topraklarda bizlere düşen görev, her türlü hile ve tuzağa rağmen kardeşçe bir ve beraber yaşama arzumuzu, vatanımızı ve bağımsızlığımızı 105. yıl önceki aynı kararlı irade ile korumaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle Çanakkale Zaferi'nin 105. yıldönümünde gösterdikleri eşsiz mücadelenin bilinciyle, başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, ebediyete intikal eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" - AĞRI

Kaynak: İHA

Etiketler : Çanakkale Zaferi, Ağrı, Güncel

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