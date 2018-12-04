Vali Elban: "Köy Yollarımız Şehir Yolları Standartlarında"

Ağrı
Valisi Süleyman Elban
, Ağrı'da nüfusun yüzde 69'unun asfalttan faydalandığını belirterek, "Ağrı'yı bu konuda iyi bir örnek şehir seviyesine getirmek için çalışmalarımız sürüyor ve bu konuda gerekli her türlü gayreti gösteriyoruz. Nüfusumuz yüzde 69'u şu anda sıcak asfaltımızdan faydalanıyor" dedi.
Kırsalda yol ve ulaşım standartlarının yükseltilmesi için yoğun bir çalışma ortaya koyan Ağrı İl Özel İdaresi, il genelinde birçok köy yolunu asfalta kavuşturdu. 2018 yılı yatırım programında yer alan 233,4 kilometre sıcak asfalt kaplama işini başarıyla tamamlayarak toplam 3 bin 280 kilometre olan yol ağının, 902,41 kilometresini sıcak asfalta kavuşturarak yol standartlarını iyileştiren İl Özel İdaresi, 2011 yılından bu yana sıcak asfaltta en başarılı sezonunu ortaya koydu.
"Nüfusun yüzde 69'u asfalttan faydalanıyor" Türkiye
'de köy yollarının standardı konusunda gelecekte izlenen köy yolu vizyonuna yakışır bir iş çıkardıklarını söyleyen Ağrı Valisi Süleyman Elban, "BSK asfalt konusunda Türkiye ortalamasının üstünde bir karnemiz var. Ağrı'yı bu konuda iyi bir örnek şehir seviyesine getirmek için çalışmalarımız sürüyor ve bu konuda gerekli her türlü gayreti gösteriyoruz. Nüfusumuz yüzde 69'u şu anda sıcak asfaltımızdan faydalanıyor. Bu hatırı sayılır bir yüzdelik ve inşallah önümüzdeki yıllarda nüfusumuzun tamamı bundan yararlanır" dedi.
Köy yollarını şehir yolları standartlarına getirmeyi planladıklarını ifade eden Vali Elban, "Devletimizce sağlanan kaynakların etkin ve yerinde harcanmasında azami performans sergileyen il özel idaremiz; kırsalın yaşam standartlarının arttırılmasını, köy yollarının iyileştirilerek güvenli ulaşım imkanlarının sunulmasını en iyi şekilde yapılması için gerekli gayreti gösteriyor. Ağrı'da 562 köyümüz var. Köylerimizin bütün yollarını şehir standartlarına getirmeyi planlıyoruz. Amacımız şehirde ne varsa köyde de onun olması. Yoluyla, asfaltıyla, içme ve şebeke suyu depolarıyla, tarımsal altyapısıyla en çağdaş hizmetlerle köylerimizi buluşturmalıyız. İnşallah önümüzdeki yıllarda yapılacak daha güzel projelerle ilimizi ve köylerimizi çok daha iyi noktalara getireceğiz. Bu konuda emek sarf eden genel sekreterimiz Erhan Tenekeci
'ye, mühendislerimize, müdürlerimize ve emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - AĞRI
Türkiye,Süleyman Elban,Ağrı
04 Aralık 2018 Salı 23:04