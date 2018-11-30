Vali Elban, Muhtarlar ile Bir Araya Geldi

Ağrı
Valisi Süleyman Elban
, il merkezinde ve köylerde görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.
İl merkezinde bulunan bir restaurantta gerçekleştirilen programa Süleyman Elban, Vali Yardımcısı Onur Kökçü, Ağrı Muhtarlar Derneği Başkanı Nimet Güven ve muhtarlar katıldı. Muhtarlara konuşan Vali Elban, yaklaşan yerel seçimlerin kazasız ve belasız geçmesi temennisinde bulundu. Elban, "Ülkemizin gündeminde artık mahalli seçimler var. Özellikle bu seçimlerin odağında siz muhtarlarımız varsınız. Rabbimden temennim odur ki her şeyden önemlisi kazasız, belasız, kavgasız ve nizasız herhangi bir kırgınlık küskünlük olmayan bir seçim olsun. Siz muhtarlarımız mahallelerinizde ki ve köylerinizde ki ya da hemşerilerimizin, vatandaşlarımızın sıkıntılarını her platformda dile getiriyorsunuz. Biz de gücümüzün yettiğince dile getirdiğiniz sorunlara sıkıntılara çare olmaya çalışırız. Davetimize teşrif ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi.
Vali Elban, konuşmasının ardından muhtarların mahalle ve köyleriyle ilgili talep ve isteklerini dinledi. - AĞRI
Süleyman Elban,Ağrı