Vali Engelli Genci Makam Aracıyla Programa Götürdü

Siirt
Valisi Ali Fuat Atik
, makam aracına bindirdiği bedensel engelli Ömer Efe
'yle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
etkinliğine katıldı.
İl Jandarma
Komutanlığınca 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla jandarma personeli ile işitme engelli gençler arasında futsal maçı düzenlendi.
Vali Atik, maç öncesi başka bir program dolayısıyla Siirt Belediyesinde bulunan Galatasaray
taraftarı bedensel engelli genç Efe'yi makam aracına bindirdi, şehir turu attıktan sonra maçın gerçekleştirileceği Siirt Gençlik Merkezi'ne geldi.
Maçın başlama vuruşunu yapan Atik, tribünde Efe'yi yanında oturttu.
Etkinliğe, Siirt Garnizon Komutan Vekili Albay Mehmet Fevzi Kenasarı, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun
Dilşad Taşkın, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay ve İl Emniyet Müdür Vekili Saruhan Kızılay
da katıldı.
3 Aralık,Siirt
03 Aralık 2018 Pazartesi 17:52