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Vali Epcim başarılı öğrencileri ağırladı

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Yükseköğretim Kurumları ve Lise Geçiş Sınavlarında başarılı olan öğrencileri ağırladı.

04.09.2019 17:54 Vali Epcim başarılı öğrencileri ağırladı
Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Yükseköğretim Kurumları ve Lise Geçiş Sınavlarında başarılı olan öğrencileri ağırladı.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Lise Geçiş Sınavı (LGS) sınavlarında başarılı olan öğrencileri makamında kabul etti. Öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden Vali Epcim öğrencilere çeşitli hediyeler taktim etti.

Öğrencilere eğitim süreçlerine yönelik tavsiyelerde bulunan Vali Epcim, öğrelncilerin getirdiği başarıları başta aileler ve öğretmenler olmak üzere kendilerini de sevindirdiğini ve gururlandırdığını dile getirdi.

Bir süre sohbet ettiği öğrencilere eğitim hayatlarında üstün başarılar dileyen Vali Epcim elde edilen sonuçta emeği bulunan aileler ve öğretmenlere de teşekkürlerini bildirdi. - BAYBURT

Cüneyt Epcim, Bayburt, LGS, Güncel

Kaynak: İHA

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